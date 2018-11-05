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18 aylık firari bebek okyanusta bulundu

Yeni Zelanda basınında yer alan habere göre, ailesiyle kaldığı kamp çadırının fermuarını açarak kaçan 18 aylık bebek, bir balıkçı tarafından okyanusta bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:54
18 aylık firari bebek okyanusta bulundu

Yeni Zelanda'da ailesiyle kaldığı kamp çadırından kaçan 18 aylık bebek okyanusta bulundu.

"İlk başta oyuncak bebek sandım"

Yeni Zelanda'nın Nzherald gazetesinin haberine göre, Kuzey Adası'nın Matata Sahili'nde ailesiyle kaldığı kamp çadırının fermuarını açarak kaçan 18 aylık bebek, bir balıkçı tarafından okyanusta bulundu.

Avlanmak için okyanusa açılan balıkçı Gus Hutt, "Denizde bir şey gördüğümü fark ettim. İlk başta oyuncak bebek sandım. Kollarından tuttum ama halen oyuncak olduğunu düşünüyordum. Ancak tuttuğum şey ağlamaya başladığında gerçek bebek olduğunu anladım. Çok şükür canlıydı ve kurtuldu" dedi.

"O şanslı bir bebek"

Hutt, bebeğin sabit hızla akıntıda hareket halinde olduğunu belirterek, "Eğer bir dakika daha geç kalsaydım onu göremeyebilirdim. O şanslı bir bebek. Demek ki bu dünyadan gitme zamanı gelmemiş" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin kurtulmasını mucize olarak nitelendiren ailenin, sahilde kamp yaptıkları belirtildi. Bebeğin çadırın fermuarını açarak çıktığı, ailenin durumu sonradan fark ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:54
  1. Yeni Zelanda
  2. Kuzey Adası
  3. Matata Sahili
  4. kamp çadırı
  5. Gus Hutt

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