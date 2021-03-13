18 ay askerlik borçlanması ne kadar? 2021 askerlik borçlanması kaç para?

2021 askerlik borçlanması kaç para? Askerlik borçlanması nasıl yapılır, askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? En çok borçlanma er ve erbaşlıkta ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. Askerliği sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihleri askerlik borçlanmasıyla öne çekiliyor. Bu nedenle prim günü eksik olmayanlar da askerlik borçlanması yapmayı tercih ediyor.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. Er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Askerlik borçlanamsı ne kadar 2021? Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor. 2020 yılında 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 16 bin 950 lira prim ödeyerek 540 gün borçlanma yapabiliyordu. Ancak 2021 asgari ücret zammıyla birlikte askerlik borçlanması ücreti yeni askerlik tutarıyla birlikte arttı. Buna göre, 2021 yılında 20.520'ye çıkmış oldu.

18 aylık askerlik borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması günlük ne kadar? En düşük prim üzerinden yapılan 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 3 bin 656 lira artarak 16 bin 950 liradan 20 bin 606 liraya yükselecek. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptıysanız, borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi 18 ay geri çeker. Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.

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