17.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّۜ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْۜ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يماً غَفُوراً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

" Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.

Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halîmdir, bağışlayıcıdır."

(İsra Suresi, âyet:44) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Cennete girecek olan ilk kişi üç ikisi ile cehenneme girecek olan ilk üç kişi bana gösterildi.

Cennete girecek olan ilk üç kişi: Şehit, Rabbine karşı ibadetini güzel yapıp efendisine sadık olan köle ve iffetli, namus­lu kişi.

Cehenneme girecek olan ilk üç kişiye gelince:

Toplumun başına musallat olan sultan, malının zekâtını vermeyen ser­vet sahibi ve kendiğini beğenmiş yoksul.”

(Camiussağir)