17 yaşındaki kıza fuhuş tuzağı!
Samsun'da 17 yaşındaki bir kıza zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Solmaz K., polis ekiplerince gözaltına alındı.17 Ocak 2019 Perşembe 13:51
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı(32) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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