0553 313 94 23

17 yaşındaki kıza fuhuş tuzağı!

Samsun'da 17 yaşındaki bir kıza zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Solmaz K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:51
17 yaşındaki kıza fuhuş tuzağı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı(32) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:51
  1. fuhuş
  2. samsun fuhuş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK'ten il ve bölgelere göre YKS yerleştirme raporu
    1. YÖK'ten il ve bölgelere göre YKS..
    2. Bahçeli'den prompter azarı
    3. ANALİZ - Pompeo'nun MESA için..
    4. Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın..
    5. 17 yaşındaki kıza fuhuş tuzağı!
    6. Göksel Gümüşdağ'dan eleştirilere yanıt
    7. GRAFİKLİ - Dayton Anlaşması ve Bosna..
    8. Yaşlı kadının ziynet eşyaları için..
    9. Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış..
    10. İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast..
    11. Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı..
    12. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    13. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    14. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    15. Aladağ'daki yurt yangını davası
    16. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    17. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    18. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    19. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    20. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...