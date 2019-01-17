17 yaşındaki kıza fuhuş tuzağı! Samsun'da 17 yaşındaki bir kıza zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Solmaz K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı(32) gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.