17 yaşındaki Japon Messi, Podolski'nin takımını yıktı

Yokohama F. Marinos'un gollerini 17 yaşındaki Takefusa Kubo ile Teruhito Nakagawa kaydetti.

Takefusa Kubo aslında Barcelona'nın futbolcusuydu. Ancak Katalan ekibinin 18 yaşından küçük futbolcuları transfer etmeme kuralını ihlal etmesi nedeniyle FIFA tarafından ceza almasının ardından Kubo, Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Takefusa Kubo Haziran 2019'da 18 yaşına bastığında yeniden Barcelona'nın oyuncusu olacak. Kubo, Japon Messi takma adıyla da biliniyor.