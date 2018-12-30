17 yaşındaki genç kalp krizine yenik düştü
Osmaniye'de aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.30 Aralık 2018 Pazar 15:03
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir genç, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pirsultanlı köyünde yaşayan Onur Bozaslan (17) adlı bir genç aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan ilk muayenesinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Düziçi Devlet Hastanesinde doktorlarca yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Bozaslan kurtarılamadı.
Acı haber üzerine hastane önüne gelen gencin yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi.
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