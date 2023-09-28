17 yaşındaki çocuğa 3 yıl hapis istemi
17 yaşındaki çocuk hakkında Atatürk’e hakaret suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenirken, İstismar amacıyla Atatürk resimlerini kullanıp çöpe atanlara ve donlarına bastırıp giyenler için suskunluk devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lisesi öğrencisi A.E.S. hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ancak Atatürk’ün resimlerini maskeye basıp çöpe atanlarla donlarına bastırıp giyenlere hiçbir ceza yok.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı tespit edilen ve 20 Eylül'de tutuklanan 17 yaşındaki lisesi öğrencisi A.E.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporuna göre, 8 Temmuz 2023'te sosyal medya üzerinden söz konusu paylaşımın görüldüğü aktarıldı.
İddianamede A.E.S.'nin 20 Eylül'de gözaltına alındığı ve aynı gün tutuklandığı belirtildi.
ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFI OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
İddianamede A.E.S.'nin ifadesinde, 11.sınıf öğrencisi olduğunu, ancak bu videonun yaklaşık 2 yıl önce, kendisi 9. sınıftayken çekildiğini, o tarihte sınıfta fotoğraflarla oyun oynadıklarını, eylemi gerçekleştirdiğinde fotoğrafın Atatürk’ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini söylediği aktarıldı
17 yaşındaki A.E.S’ye bu ceza verilirken Atatürk’ün maskelere basılan fotoğraflarını çöpe atan CHP milletvekillerine ve iç çamaşırları üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı ile Atatürk resimleri basanlara ve bunları giyenlere ceza yok.
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