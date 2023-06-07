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Gündem 17 yaşında silahı nereden buluyor? Gaziosmanpaşa'da büyük skandal
Gündem

17 yaşında silahı nereden buluyor? Gaziosmanpaşa'da büyük skandal

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:28:00 -
17 yaşında silahı nereden buluyor? Gaziosmanpaşa'da büyük skandal

Gaziosmanpaşa'da asker uğurlama eğlencesinde demir korkuluklara çıkarak hem dans edip hem de silahla havaya ateş eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Ekipler silahı nereden bulduğu merak edilen 17 yaşındaki M.G. hakkında adli işlem başlattı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar Günü cadde üzerinde asker uğurlama eğlencesi yapıldı.

Eğlenceye katılan bir kişi, demir korkulukların üzerine çıkıp, levha direğine tutunarak çalan müziğin ritmine uyarak dans etmeye başladı. Kısa bir süre sonra yanındaki tabancayı çıkaran şüpheli, havaya arka arkaya ateş etti. Hem dans eden hem de tabanca ile havaya ateş eden kişiyi, davetliler arasında bulunan kadın uyararak, aşağıya inmesini istedi. Uyarıyı dinlemeyen maganda, tabancayı genç kadına doğrulttu. Bunun üzerine kadın olay yerinden uzaklaştı.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde ise, ikamet ettiği binanın çatı katında bir süre oyalanan kişi, kısa bir süre sonra elindeki tabanca ile havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda ateş eden kişinin 17 yaşındaki M.G. olduğu belirlendi. M.G., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. M.G. hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘6136 SKM’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

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