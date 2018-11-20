17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD yolcusu





İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD'de 28 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Nike Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuva kapsamında Brezilya, ev sahibi ABD ve Portekiz ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte aday kadroya çağrılan futbolcular, 24 Kasım Cumartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Milli takım, ilk maçında 28 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.30'da Brezilya'yla karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 1 Aralık Cumartesi günü TSİ 02.30'da ABD, 2 Aralık Pazar günü de TSİ 22.30'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

Maçlar, Florida eyaletindeki Lakewood Ranch Premier Sports Campus sahasında oynanacak.





- Aday kadro





Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki milli takımın Uluslararası Nike Turnuvası aday kadrosuna şu isimler çağrıldı:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Evra Saner Gülal (Galatasaray).

Defans: Arda Kaan Yıldız (Galatasaray), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu).

Orta Saha: Batın Özdemir (Fenerbahçe), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Kaan Er (Werder Bremen), Muhammet Tunahan Taşçı (NEC Nijmegen), Orkun Tırpancı (Kasımpaşa), Polat Abay (Altınordu).

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Salih Kavrazlı (Altınordu).



