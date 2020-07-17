17 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum | Güncel canlı döviz altın fiyatları

17 Temmuz altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Haziran ayında 350 liradan işlem gören gram altın, bugünlerde 390 bandında seyrediyor. Özellikle düğün yapacak olanları üzen bu durum, bu ayın sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, 22 ayar altın gramı, cumhuriyet altını ve altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte son dakika güncel altın canlı döviz fiyatları...