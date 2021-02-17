Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. Valilik, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

17 Şubat Çarşamba günü kimler idari izinli sayılacak?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

"Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.17 Şubat Çarşamba günü kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de izinli sayılacak.