17 Ocak 1934: Osmanlı Devlet Adamı Hüseyin Kâzım Kadri Bey'in vefatı

Hüseyin Kazım Kadri Bey, 1870 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuştur. Babası Trabzon valilerinden Kadri Bey’dir. Babasının babası, Sultan Mahmud ve Âbdülmecid devirleri vezirlerinden Ethem Paşadır. İlk öğrenimine Beylerbeyi Sıbyan Mektebi’nde başlamıştır. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ni bitirmiştir. Mülkiye Mektebi’nin idâdî kısmına kaydolmasına rağmen babasının Aydın vilâyeti defterdarlığına tayin edilmesi üzerine İstanbul’dan ayrılarak ailesiyle İzmir’e gitmiştir. Burada İngiliz Ticaret Mektebi’nden mezun olmuştur.







Özel hocalardan Arapça ve Farsça dersleri almış, Yunanca ve Latince öğrenmiştir. Merak duyduğu ziraatçılık konusundaki bilgilerini geliştirmek için Almanya’ya gitmiştir. Hüseyin Kâzım ilk resmî görevine Aydın Vilâyeti Muhasebe Kalemi’nde başlamıştır (1887).

Burada bir yıl kadar çalıştıktan sonra istifa etmiş, ailesi İstanbul’a dönünce Maliye Nezâreti Mektûbî Kalemi’ne girmiştir (1890). 17 Ocak 1934 günü dinlenmek üzere gittiği Tarsus’ta 65 yaşında iken vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.