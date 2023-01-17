  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü

Araç sahipleri dikkat: Citroen, Seat, Volvo, Volkswagen, Peugeot...Sıfır araç, 2. el araç Ocak ayı fiyatları

Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı

TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'na tepki

Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi

Rusya'dan beklenmedik flaş çıkış! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Londra'yı haritadan sileriz..

Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SİHA açıklaması

Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten istifa geldi! Az önce istifasını duyurdu! Veda etti!
Tarih 17 Ocak 1934: Osmanlı Devlet Adamı Hüseyin Kâzım Kadri Bey'in vefatı
Tarih

17 Ocak 1934: Osmanlı Devlet Adamı Hüseyin Kâzım Kadri Bey'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Osmanlı Devlet Adamı Hüseyin Kâzım Kadri Bey'i hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 08:01:00 -
17 Ocak 1934: Osmanlı Devlet Adamı Hüseyin Kâzım Kadri Bey'in vefatı

Hüseyin Kazım Kadri Bey, 1870 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuştur. Babası Trabzon valilerinden Kadri Bey’dir. Babasının babası, Sultan Mahmud ve Âbdülmecid devirleri vezirlerinden Ethem Paşadır. İlk öğrenimine Beylerbeyi Sıbyan Mektebi’nde başlamıştır. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ni bitirmiştir. Mülkiye Mektebi’nin idâdî kısmına kaydolmasına rağmen babasının Aydın vilâyeti defterdarlığına tayin edilmesi üzerine İstanbul’dan ayrılarak ailesiyle İzmir’e gitmiştir. Burada İngiliz Ticaret Mektebi’nden mezun olmuştur.


Özel hocalardan Arapça ve Farsça dersleri almış, Yunanca ve Latince öğrenmiştir. Merak duyduğu ziraatçılık konusundaki bilgilerini geliştirmek için Almanya’ya gitmiştir. Hüseyin Kâzım ilk resmî görevine Aydın Vilâyeti Muhasebe Kalemi’nde başlamıştır (1887).

Burada bir yıl kadar çalıştıktan sonra istifa etmiş, ailesi İstanbul’a dönünce Maliye Nezâreti Mektûbî Kalemi’ne girmiştir (1890). 17 Ocak 1934 günü dinlenmek üzere gittiği Tarsus’ta 65 yaşında iken vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23