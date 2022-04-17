17 Nisan 1993: Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Şaibeli Bir Şekilde Vefat Etmesi

17 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Özal, bugün de halen tartışılan bir ölüm ile vefat etti. Özal, köşkte sabah sporu yaparken kalp krizi geçirir. Ancak kronik kalp hastası olan Özal’ın doktoru ile ambulansın şoförü o gün izin yapmaktadır. Saniyelerin önemli olduğu bir zamanda uzun süre ambulans bulunamaz. Özal Köşk’ten GATA’ya doğru götürülürken gizli bir el devreye girerek rotayı Hacettepe Hastanesi’ne çevirmişti.





Cumhurbaşkanı’ndan alınan kanın Hacettepe Hastanesi’nden kaybolması, orada görevli bir hemşirenin şaibeli bir biçimde ortadan kaybolması da kayda değer bilgilerdendi. Özal’ın saçlarından eşi Semra Özal tarafından bir tutam alındığı, zehirlenme olup olmadığının o saç telleri üzerinden araştırıldığı, ancak sonuçların ve saç tellerinin bir kasetle birlikte Semra Özal’ın evinden çalındığı bilgisi de bir başka muammaydı. Özal’a otopsi yapılmasını eşi Semra Özal’ın istemediği konusu Ahmet Özal’a sorulduğunda kesin bir kanaat ortaya koyamaması dikkat çekici idi. Aynı konuda Korkut Özal ise, “Otopsiyi karısı istememiş” diyordu.





Esasen Özal’a daha önce de çeşitli suikast girişimleri olmuştu. Dönem Bakanlarından Ekrem Pakdemirli, Özal’a yeni alınan uçakta suikast girişiminde yapıldığı yönünde kuvvetli şüphesi bulunduğunu şöyle anlatır:

Özal’ın ölümünü suikast olarak düşünmemin sebebi daha önce de onu öldürmek istemiş olmalarıydı. Özal yeni bir uçak almıştı. Bu uçak 21 milyon dolara alınmıştı. Ben alınmasına karşı çıkmıştım. Bu, iki motorlu bir uçaktı. Halbuki uçakların en az üç motorlu olması lazımdı. Özal gibi bir yolcunun en az üç motorlu uçak ile yolculuk yapması gerekirdi. Özal bu uçakla bir seyahatte iken elektrik sistemi aniden sıfırlandı. Uçağı Pakistanlı bir başpilot kullanıyordu. Onun mahareti ile uçak kazasız belasız indirildi. Sonradan bu duruma sebep olarak bir farenin uçağın kablolarını kemirmesinden kaynaklandığı söylendi. O zaman bunun bir suikast tertibi olduğuna kanaat getirdim. Çünkü Başbakan’ın kullandığı böyle bir uçağın bu tür olaylara karşı gerekli tedbirlerinin alınmış olması lazımdı. İlk operasyonda denediler başarılı olamadılar, bundan sonra başka senaryoları devreye soktular diye düşünüyorum.(Pakdemirli:2013)





Namazında, orucunda, hacı bir cumhurbaşkanı olarak Çankaya’da birçok ilke imza atan, ‘Hazreti Ali’den Devlet Adamlarına Nasihatler’ eserini kendisine başucu kitabı yapan; sadece ‘can vermek ve hesap gününden korkan’ Özal aramızdan ayrılmıştı.Özal’ın İstanbul Fatih Camiindeki cenaze namazı tam bir halk gösterisine sahne olmuştu.

17 Nisan 2018: Devlet Bahçeli’nin Erken Seçim Çağrısı Yapması

Referandumdan tam bir yıl sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 17 Nisan’daki grup toplantısında erken seçim çağrısıyla siyasetin gündemi bir anda değişti. Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etti. Siyasetin gündemini bir anda hareketlendiren bu açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan’ın “CHP olarak varız” açıklaması takip etmişti.





Bahçeli’nin Ankara’yı hareketlendiren "erken seçim" çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Külliye’de bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildiklerini açıkladı.Erken seçim kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak Resmi Gazete ’de yayımladı.