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17 Müslüman daha özgürlüğüne kavuştu

Üzerlerinden ve evlerinden tek bir çakı dahi çıkmadığı halde FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların uyduruk gerekçelerle mahkûm ettiği Hizb-ut Tahrirli Müslümanlara yönelik zulüm zinciri bir bir kırılırken 17 mazlum daha özgürlüğüne kavuşuyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
17 Müslüman daha özgürlüğüne kavuştu

FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların uyduruk gerekçelerle mahkûm ettiği Hizb-ut Tahrirli Müslümanlara yönelik zulüm zinciri bir bir kırılıyor. Hizb-ut Tahrir’in yargı yoluyla sindirilmesine geçit vermeyen yüksek mahkemenin toplum vicdanını rahatlatan kararının ardından 17 mazlum daha adaletle tanıştı. Fetullahçı hainlerin kumpasları sonucu zindanlara atılan Hizb-ut Tahrirli Müslümanlara ‘haksızlık’ yapıldığını tespit eden AYM’nin ihlal kararının ardından İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi de harekete geçti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan yeniden yargılama başvurusunda, cezaevinde bulunan Murat Kaluoğlu, İsmail Görpüz, Mehmet Sayın, Bülent Kurşun, Adem Yıldırım, Osman Yıldız, Mustafa Patan, Mıstık Coşkun, Uğur Kankur ve Ali Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi. Murat Kaluoğlu, İsmail Görpüz, Mehmet Sayın, Bülent Kurşun ve Adem Yıldırım'ın tahliyesi önceki gün gerçekleşirken; Osman Yıldız, Mustafa Patan, Mıstık Coşkun, Uğur Kankur ve Ali Yıldırım'ın tahliyeleri Hizb-ut Tahrir'e üyelikten açılmış başka bir dosyadan hükümlü bulunmasından dolayı gerçekleşmedi. Akit’in deşifre ettiği hukuksuzluklar doğrultusunda inceleme yapan AYM’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından cezaevinde bulunan 18 mazlumun da infazının durdurulmasına karar verilmesi bekleniyor.

 Akit’in ısrarlı haberleriyle kamuoyunun gündeminde tuttuğu Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi emsal teşkil edecek kararlarında, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurguladı. Son bir yıl içerisinde 6 farklı ihlal kararına imza atan AYM, Yargıtay ve bazı mahkemelerin Hizb-ut Tahrir'in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  1. FETÖ
  2. Hizb-ut Tahrir
  3. Fetullahçı hainler
  4. AYM
  5. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi
  6. Murat Kaluoğlu
  7. İsmail Görpüz
  8. Mehmet Sayın
  9. Bülent Kurşun
  10. Adem Yıldırım
  11. Osman Yıldız
  12. Mustafa Patan
  13. Mıstık Coşkun
  14. Uğur Kankur
  15. Ali Yıldırım
  16. Akit

YORUM YAZ

  • müslümmüslüm30 dk önce
    Geçmişte buFETÖ ile hertürlü işbirliğine giren ve onların hertürlü haksızlık ve hakuksuzluğuna sırf iktidarların için göz yumanlar bu vebalden nasıl kurtulacaklar sayın Yeniakit yazarları bir bunuda açıklasanız çok iyi olur. Eğer İslam da kendi menfaati için kardeşlerini düşmana yem yapmak var ise bunu bizde bilelim.

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