17 Müslüman daha özgürlüğüne kavuştu

FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların uyduruk gerekçelerle mahkûm ettiği Hizb-ut Tahrirli Müslümanlara yönelik zulüm zinciri bir bir kırılıyor. Hizb-ut Tahrir’in yargı yoluyla sindirilmesine geçit vermeyen yüksek mahkemenin toplum vicdanını rahatlatan kararının ardından 17 mazlum daha adaletle tanıştı. Fetullahçı hainlerin kumpasları sonucu zindanlara atılan Hizb-ut Tahrirli Müslümanlara ‘haksızlık’ yapıldığını tespit eden AYM’nin ihlal kararının ardından İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi de harekete geçti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan yeniden yargılama başvurusunda, cezaevinde bulunan Murat Kaluoğlu, İsmail Görpüz, Mehmet Sayın, Bülent Kurşun, Adem Yıldırım, Osman Yıldız, Mustafa Patan, Mıstık Coşkun, Uğur Kankur ve Ali Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi. Murat Kaluoğlu, İsmail Görpüz, Mehmet Sayın, Bülent Kurşun ve Adem Yıldırım'ın tahliyesi önceki gün gerçekleşirken; Osman Yıldız, Mustafa Patan, Mıstık Coşkun, Uğur Kankur ve Ali Yıldırım'ın tahliyeleri Hizb-ut Tahrir'e üyelikten açılmış başka bir dosyadan hükümlü bulunmasından dolayı gerçekleşmedi. Akit’in deşifre ettiği hukuksuzluklar doğrultusunda inceleme yapan AYM’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından cezaevinde bulunan 18 mazlumun da infazının durdurulmasına karar verilmesi bekleniyor.

Akit’in ısrarlı haberleriyle kamuoyunun gündeminde tuttuğu Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi emsal teşkil edecek kararlarında, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurguladı. Son bir yıl içerisinde 6 farklı ihlal kararına imza atan AYM, Yargıtay ve bazı mahkemelerin Hizb-ut Tahrir'in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmetti.