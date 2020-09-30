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Aktüel 17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi
Aktüel

17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali verilen özel konserle son buldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:19:00 -
17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" son gece "doğum günü özel konseri" ile sona erdi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden mistik müziklerin buluşma noktası haline gelen etkinliğin son gece programı, Kovid-19 salgını nedeniyle festivalin bu seneki diğer programlarında olduğu gibi yine dijital platform üzerinden yapıldı.

Banttan verilen "doğum günü özel konseri" programı İranlı sanatçı Muhammed Reza Shajarian'ın dinletisiyle başladı. Daha sonra sırasıyla Portekiz'den Lo Cor De La Plana Topluluğu, Afganistan'dan Üstad Ghulam Hussain, Ürdün'den Hint Hamed, Tunus'dan Dorsaf Hamdani, Bolivya'dan Luzmila Carpio, İspanya'dan Arianna Saval, İsrail'den Rabbi Haim Louk'un sahne performansları yanı sıra 18 farklı ülkeden gelen sanatçı eserlerini seslendirdi.

2004'te başlatılan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile Mevlana’nın sözlerle ifadesi mümkün olmayan tüm insanlığı kucaklayan tefekkürüne dokunmak hedefleniyor.

Festivale dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar, etkinliklerde yeni performanslarının yanı sıra festivalin 16 yıllık tarihinden seçme performanslarına da yer verdi.

Etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı sunarken, festivali Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi birlikte organize etti.

Festivali izleyenler, etkinlikleri, youtube, facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya sayfaları ile kendi sayfası www.mistikmuzik.com.tr adresinden, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT AVAZ ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet ve sosyal medya sayfalarından takip etti.

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