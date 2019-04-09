17 ilde DAEŞ operasyonu! 27 kişi gözaltında
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.09 Nisan 2019 Salı 17:39
Sakarya merkezli 17 ilde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ