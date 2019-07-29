0553 313 94 23

17 Burda’da yaz konserleri devam ediyor

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezinde (AVM) yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
17 Burda’da yaz konserleri devam ediyor

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezinde (AVM) yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor.


Esas 17 Burda AVM, yaz konserleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Yazın tadını çıkarmak isteyenler, Sahne 17’de bir araya geliyor. Temmuz ayı boyunca eğlenceli konserlere ev sahipliği yapan 17 Burda’ da, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da başarılı müzik grubu Lemur sahne alacak. 17 Burda yaz konserleri, ağustosta da iyi müzik dinlemekten vazgeçemeyen ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.


Açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle ilklere imza atarak Çanakkale’nin cazibe merkezi haline dönüşen 17 Burda AVM, sunduğu eğlenceli ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli bir yaz atmosferi sunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar tasarruf yapılacak
    1. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    2. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    5. Kategorilerine göre en fazla..
    6. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    7. En fazla kazandıran yatırım fonları
    8. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    9. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    10. Ayancık’ta festival coşkusu
    11. Gedelek’te gelenek sürüyor
    12. Bu da düğün çaycısı
    13. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    14. Yatırım fonu istatistikleri
    15. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    16. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    17. Körfez’de vakıf üniversitesi için..
    18. Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir..
    19. Hindistan cevizi suyu nedir? Ne işe..
    20. Burhaniye’de yazlıkçı pazarı 7 yılını..
    21. 17 Burda’da yaz konserleri devam ediyor
    22. Ölüm yolculuğuna ellerinde can..
    23. Büyükşehir’den Şaymana Festivali’ne..
    24. HDP provokasyona başladı! Savcı Sayan..
    25. Karacabey Belediyesi’nden örnek..
    26. Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile..
    27. Hayırseverler 30 çocuğu sünnet ettirdi
    28. Milletvekili Yılmaz, at sırtında..
    29. Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki..
    30. Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!