  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın ve gümüşte İslam Memiş'i şaşırtan hareket: Yeni bir tahminini açıkladı

Uzman isim 'Fay hatları böyle tetiklenebilir' demişti! Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı

Cahil, yalancı ve sıvacı tilkiler...

Fas'lı general "işbirlikçi" olmak için İsrail'i ziyaret etti

Ağabeylik yaptık kardeşlik bulduk

Yunanistan'ın ünlü komutanından Türkiye'ye alçak tehdit: Türkler dikkat etsin, o camide yeniden çanlar çalacak

Deniz Akkaya Haluk Levent'in ipliğini pazara çıkardı! Dolandırdığın insanlar yayına çıkacak az kaldı!

Türkiye’den doğalgaz isteyen Bulgaristan o ülke ile imzaladı! Türk Boğazlarını devre dışı bırakma adımı

Tele1 spikeri Burçin Atılgan tesettürlü kadınları hedef aldı: İnsan mı bunlar?

‘Yalancı Oğuzhan Uğur’dan büyük itiraf! Önce yalanı yaydı şimdi günah çıkartıyor
Siyaset 17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı
Siyaset

17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, eski başbakan Bülent Ecevit'e yönelik itirafıyla gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 13:13:00 -

Beyaz TV'de Gündem Özel programına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Eski Başbakan Bülent Ecevit ile yakın çalışma arkadaşı olduğunu kaydeden Hulki Cevizoğlu, "Ben Ecevit ile birlikte çalışmış bir insanım. Hem gazeteci hem siyasi olarak çalışmış bir insanım. Rahmetli Bülent Ecevit başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Oran kentinde ulusal uzmanlar kurulu kurmuştu. Beni davet etmişti. Zaman zaman haftada bir, 15 günde bir, 30 günde bir... O ne zaman isterse o zaman toplanıyorduk. Yani yakın çalışmamız vardı. Daha sonra vefat ettikten sonra rahmetli Rahşan Ecevit ile birlikte Demokratik Sol Halk Partisi'ni kurduk. Ben de onun genel başkanı oldum. Rahşan hanım çok istedi. Ben bunu Ecevitler'e ne kadar yakın olduğumu anlatmak için söyledim." dedi.

Konuyu 1999 depremine bağlayan Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Rahmetli Ecevit 99 depremi olunca felaket bölgesine gidememişti. Bakın Ecevitler'le bu kadar yakın olan birisi olarak söylüyorum bunu. Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti. Biz hepimiz Ankara'dayız. 99'da da yaşımız fena değildi, idrakimiz de gayet iyiydi. Topluma baktığımız zaman hepimiz merak ediyoruz; O deprem nerede oldu, merkezi neresi? Gözümüz ve kulağımız kapalı. Biz de manevi olarak enkaz altında kaldık, ne görüyoruz, ne duyuyoruz halindeydik. Enkaz altında kalan su istiyor, yardım istiyor ya. Biz de o zaman bilgiye susamıştık: 'Bu 99'daki depremin büyüklüğü ne kadar? Kaç kişi vefat etti? İnşallah herkes kurtulmuştur. Ne kadar bina yıkıldı? Yardımlar nasıl gidecek?' Haber bekliyoruz. Yaklaşık 1 hafta boyunca Türkiye sağırlaştı, haber alamadı. Devlet oraya gidemedi."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde

Gündem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde

Alparslan Arslan ölü bulundu!
Alparslan Arslan ölü bulundu!

Gündem

Alparslan Arslan ölü bulundu!

Alparslan Arslan ölü bulundu!
Alparslan Arslan ölü bulundu!

Gündem

Alparslan Arslan ölü bulundu!

Deprem sonrası CHP'li Erzin Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Gerçek ortaya çıktı
Deprem sonrası CHP'li Erzin Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Gündem

Deprem sonrası CHP'li Erzin Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Deprem sonrası CHP'li Erzin Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Gerçek ortaya çıktı
Deprem sonrası CHP'li Erzin Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Gündem

Deprem sonrası CHP'li Erzin Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Gerçek ortaya çıktı

O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi
O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi

Medya

O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi

O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi
O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi

Medya

O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi

{relation id:1734052 slug:'kovun-sunlari-yardimlarina-ihtiyacimiz-yok-alman-vakiflarindan-deprem-bolgesinde-misyonerlik-calismasi'}

{relation id:1734041 slug:'nato-genel-sekreteri-stoltenberg-akar-ile-deprem-bolgesinde'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23