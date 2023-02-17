17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı

Beyaz TV'de Gündem Özel programına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Eski Başbakan Bülent Ecevit ile yakın çalışma arkadaşı olduğunu kaydeden Hulki Cevizoğlu, "Ben Ecevit ile birlikte çalışmış bir insanım. Hem gazeteci hem siyasi olarak çalışmış bir insanım. Rahmetli Bülent Ecevit başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Oran kentinde ulusal uzmanlar kurulu kurmuştu. Beni davet etmişti. Zaman zaman haftada bir, 15 günde bir, 30 günde bir... O ne zaman isterse o zaman toplanıyorduk. Yani yakın çalışmamız vardı. Daha sonra vefat ettikten sonra rahmetli Rahşan Ecevit ile birlikte Demokratik Sol Halk Partisi'ni kurduk. Ben de onun genel başkanı oldum. Rahşan hanım çok istedi. Ben bunu Ecevitler'e ne kadar yakın olduğumu anlatmak için söyledim." dedi.

Konuyu 1999 depremine bağlayan Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Rahmetli Ecevit 99 depremi olunca felaket bölgesine gidememişti. Bakın Ecevitler'le bu kadar yakın olan birisi olarak söylüyorum bunu. Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti. Biz hepimiz Ankara'dayız. 99'da da yaşımız fena değildi, idrakimiz de gayet iyiydi. Topluma baktığımız zaman hepimiz merak ediyoruz; O deprem nerede oldu, merkezi neresi? Gözümüz ve kulağımız kapalı. Biz de manevi olarak enkaz altında kaldık, ne görüyoruz, ne duyuyoruz halindeydik. Enkaz altında kalan su istiyor, yardım istiyor ya. Biz de o zaman bilgiye susamıştık: 'Bu 99'daki depremin büyüklüğü ne kadar? Kaç kişi vefat etti? İnşallah herkes kurtulmuştur. Ne kadar bina yıkıldı? Yardımlar nasıl gidecek?' Haber bekliyoruz. Yaklaşık 1 hafta boyunca Türkiye sağırlaştı, haber alamadı. Devlet oraya gidemedi."

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