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İSLAM 16.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-16 08:27:00 -
16.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَٓاؤُ۬كُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْت۪يكُمْ بِمَٓاءٍ مَع۪ينٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Bir de şunu sor: "Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir?"

 (Mülk Suresi - 30)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Allah’ın kudretini, lutufkârlığını yeniden hatırlatan bu âyet 15 ve 21. âyetlerle bağlantılı olup kuvvetli ihtimalle Hz. Peygamber ile müşrikler arasında geçen bir tartışmanın sonucu olarak onlara yöneltilmiş eleştiri ve uyarı amaçlı bir sorudur. 15. âyette Allah’ın yeryüzünü kullanışlı hale getirdiği ifade edildikten sonra insanlardan O’nun yarattığı rızıklardan yararlanmaları istenmiş; 21. âyette de rızkın Allah’a ait olduğu, O verdiği rızkı kestiği takdirde rızık verecek birinin asla bulunmayacağı bildirilmişti. Burada da rızıkların en önemlisi ve hayatın ana unsuru olan suyun yerin derinliklerine çekilmesi halinde Allah’tan başka yeryüzünde su yaratacak bir gücün bulunmadığına işaret edilerek, böylesine eşsiz kudretin sahibi yüce Allah’ı bırakıp da bâtıl tanrılara tapanlar, ne kadar yanlış bir yolda oldukları üzerinde düşünmeye çağrılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 425-426

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Şüphesiz ki bu Din kolaylıktır. Her kim, (kolay olan) bu dini zorlaştırırsa altında kalır. Onun için orta bir yol tutun   ve Dini en uygun bir biçimde uygulayın.”

(Buhârî, İman 29)

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