16.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَاذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma!"

(A'raf Suresi, âyet:205) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öleceksin.



Kimi seversen sev ama unutma ki, bir gün ondan ayrılacaksın.



Dilediğin gibi davran, lâkin şu da her zaman hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin.

(Hâkim, Müstedrek, 4/360; Taberânî)