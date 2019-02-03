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16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek gibi bakıyor

Bursa'da 2003 yılında bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralanan ve o zamandan beri yatağa mahkum olarak yaşayan çiftçi Rasim Ünal'a eşi Fadime Ünal, bir bebek gibi bakıyor.

03 Şubat 2019 Pazar 17:45
16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek gibi bakıyor

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde 2003 yılında kiraz ağacından düşerek belden aşağısı felç olan çiftçi Rasim Ünal (53), 16 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Ünal, kurduğu internet sitesi ile mahallenin tanıtımını yaparken, eşi Fadime Ünal, yıllardır bebek gibi eşinin bakımını yaptığını söyledi.



İznik'te evli ve 2 çocuk babası Rasim Ünal, 2003 yılında bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı. Belden aşağısı felç, sağ kulağı ise sağır olan, akciğeri de zarar gören Rasim Ünal, o günden sonra yatağa bağımlı kaldı. Evde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Rasim Ünal, kurduğu internet sitesinde eski bir Osmanlı köyü olan Dereköy’ün tanıtımını yapmaya başladı. Ünal, dışarı çıkamadığı için yanı başındaki dürbünü ile de çevreyi gözetliyor.



Rasim Ünal, “2003 senesinde kiraz ağacından düştüm. 7 ay solunum cihazında 11 ay yoğun bakımda kaldım ve bugünlere geldim, şükürler olsun. Vaktimi dua ile geçiriyorum. İznik’in ve köyümün resimlerini paylaşıyorum, tanıtım yapıyorum. Köyümüzün eski resimlerini paylaşıyorum ve bunda çok başarılı oldum” dedi.



Eşinin tüm ihtiyaçlarını gideren Fadime Ünal ise gözyaşları içerisinde, “16 senedir bir bebek gibi, bütün bakımını ben yapıyorum. Eşimin kullandığı özel bir yatak, elektrikle çalışıyor. Çok elektrik yakıyor, 1 ayda 700 TL fatura geldi. 1150 TL bakım parası alıyorum ama masrafımız çok oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:45
  1. Bursa
  2. İznik
  3. 16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek gibi bakıyor
  4. Rasim Ünal
  5. Fadime Ünal
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  7. Eşine bebek gibi bakıyor

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