THY- Euroleague
0553 313 94 23

16. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

Turnuvada İspanyol golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla birinci oldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:27
16. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası, sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübünde Golf Mad ve Pegasus Hava Yolları iş birliğinde düzenlenen turnuvada, 25 ülkeden 204 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın birincisi İspanyol golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla, 4 bin avro para ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği ise Rus Viladimir Osipov elde etti.

Takımlar kategorisinde ise Juan Carlos Aguero Rozadilla, Rus golfçüler Dimitry Tsaplin, Elena Musths ve Dimitry Mustha’dan oluşan takım birinci sırayı aldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 70 bin avro para ödülü dağıtıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:27
  1. 16. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası
  2. Antalya
  3. Belek
  4. National Golf Kulübü
  5. regnum carya golf kulübü
  6. SERIK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akaydın’dan kaynanalı kadrolaşma
    1. Akaydın’dan kaynanalı kadrolaşma
    2. İsrail askerlerinin yaraladığı küçük..
    3. Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
    4. Dondurucuda beklerler fakat...
    5. "Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
    6. Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
    7. Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
    8. NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
    9. Oh bee.. katkısız matkısız
    10. Basra'daki "sarı yelekliler"..
    11. Doğum sonrası sendromu
    12. Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
    13. Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
    14. Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
    15. “Bir garip ölmüş diyeler’’
    16. "Global Türk markaları oluşturulmalı"
    17. Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi..
    18. Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"
    19. Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik..
    20. Hemşerim, memleket nire?
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir