Resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe günü ve Kurban Bayramı tatilinin birbirine yakın olması 11 günlük tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Temmuz resmi / idari tatil olacak mı?

16 Temmuz resmi / idari tatil olacak mı?

16 Temmuz’un tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte Cuma günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı konusuna da değindi. Bayram tatili için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararı Millete Sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracağını ifade etti.

16 Temmuz Cuma gününün tatil olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte tatil olacağı yönünde öngörüler mevcut. Ancak 16 Temmuz tarihinin resmi tatil olma gibi bir durum olduğu düşünülmüyor.

Bu yıl 15 Temmuz’un Perşembe gününe denk gelmesi ve cumartesi günü Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle 16 Temmuz Cuma gününün de idari tatil ilan edilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili en net yanıtın ise, bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasında verileceği tahmin ediliyor.