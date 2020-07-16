16 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

Bakan Koca, açıklamasında "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" dedi.

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