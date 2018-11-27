16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.S. polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.



Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu, hırsızlık, gasp, yağma, silahla yaralama gibi 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonda E.S.'yi sabah saatlerinde Korubaşı Mahallesi yolunda yakaladı. Gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. E.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi.