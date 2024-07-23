Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 40 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede yeni bir başarıya imza attı.

Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerinin ortak çabaları sonucu gerçekleştirilen son operasyon başarıyla tamamlandı.

Bu koordineli çalışma, suçla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. 59 zehir taciri ve sokak satıcısından 40'ı tutuklandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



ÖNE ÇIKAN VİDEO

16 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-28” operasyonlarında;

2 Ton 294 Kg Uyuşturucu Madde,

13 Milyon 623 Bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk,

2 Milyon 2 Bin 455 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

59 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

40’ı tutuklandı.

9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca;

203 ekip,

642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla; Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat’da "NARKOÇELİK-28” operasyonları düzenlendi.

Operasyonun detayları

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

- 5 milyon 94 bin 730 adet kök kenevir,

- 3 milyon 843 bin 800 adet kök skunk,

- 1 ton 637 kg kubar esrar ve

- 141,5 kg toz esrar ele geçirildi.

11 Zehir Taciri yakalandı.

7’si tutuklandı.

4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 9 kg esrar ile

- 4 kg skunk ele geçirildi.

11 Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

- Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 186 kg eroin ile

- 30 kg metamfetamin ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

3’ü tutuklandı.

1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

- 2 milyon 65 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

- Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 Zehir Taciri yakalandı.

5’i tutuklandı.

2’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

- Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

- 760 bin adet kök kenevir ile

- 13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

- Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 23 kg metamfetamin ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 2 kg bonzai,

- 2 milyon adet uyuşturucu hap,

- 226 kg uyuştucu hap imalatında kullanılan hammadde ve

- 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

- Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 1 milyon 843 bin 422 adet kök kenevir ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

- Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

- 1 kg bonzai,

- Muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 Sokak Satıcısı yakalandı.

1’i tutuklandı.

- Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

- 10 kg skunk ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

2’si tutuklandı.

1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 4 kg bonzai,

- 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

1'i tutuklandı.

1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 1 kg metamfetamin ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

- Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

- Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 15,5 kg esrar ve

- 2 bin 790 adet kök kenevir ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

- Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

- 3 kg bonzai ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.