15.’inci Kastamonu Günlerinde Başkan Babaş’a yoğun ilgi

Başkent’te 15’inci Kastamonu Günleri’nin açılışını yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşlardan yoğun ilgi görü.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde kapılarını vatandaşlara açan 15.’inci Kastamonu Günleri kapsamında Belediye Başkanı Tahsin Babaş, stantları ziyaret etti. Stantlarda yoğun ilgiyle karşılaşan Belediye Başkanı Babaş, “Geride bıraktığımız beş yılda bir temel oluşturduk. Şimdi bu temeli yeni projelerle güçlendireceğiz. Üretimi destekleyecek ve yeni istihdam sahaları oluşturacak projeler hazırladık. Esnafımıza, ev hanımlarına ve üreticiye bu doğrultuda ciddi katkılar sağlayacağız” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Başkan Babaş, Kastamonu’nun bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmden maksimum derecede faydalanması adına yoğun mesai harcadıklarını ileterek, “Göreve geldiğimizde biliyorduk ki şehrimizin çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Bunu harekete geçirebilmek için ciddi bir alt yapı gerekiyor. Biz bu beş yıllık süreçte bu alanda 60 milyon TL’lik yatırım yaparak turizm alt yapısını oluşturmaya gayret gösterdik. Kastamonu Günleri’yle başladığımız yeni düzenlemelere, konak restorasyonları, meydan ve sokak sağlıklaştırmalarıyla devam ettik. Neticede 2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını elde ettik. 2018 de ilimizi 2 milyon kişi ziyaret etti. Bu demek oluyor ki doğru işler yaptık” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da 2 bin 383 konutun dış cephesinin iyileştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Babaş, “Önümüzdeki dönemde koruma alanı içerisinde 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmelerini yapacağız. Burada konu sadece 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesi değil. Olayı iyi anlatmamız gerekli. Bu proje tamamlandığında bugün ilimize ziyaret eden 2 milyon misafir sayısı üç veya beş katı artacaktır. Turizm pastasının yüzde 60’ını kültür turları oluşturuyor. Bunun için bizler UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi diyoruz. Kentsel Yenileme projemiz aynı zamanda bir istihdam projesidir. Bakın bu proje tamamlandığında Kastamonu’ya yıllık 6 milyon ila 10 milyon arasında turist gelecektir. Bu da yeni istihdam sahalarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Biz bu proje sonunda yaklaşık 2 bin kişilik yeni istihdam sahasının oluşacağını öngörüyoruz. Bunun için çalışmalarımıza hızla başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile bu projeyi hızla tamamlayacağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direkt talimatı bu yönde. Önümüzdeki dönem Kastamonu için şahlanış dönemi olacaktır” ifadelerini kullandı.

1000 ev hanımını üretime ve istihdama dahil etmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Babaş, “Projelerimiz birbirini tamamlayan halkalar şeklindedir. Kentsel Tasarım projemiz tamamlandığında, yöresel üretim bir hayli artacaktır. Gastronomi Han tamamlandığında Kastamonu, bu alanda söz sahibi olacaktır. e-Kastamonu Ticaret Portalı kurulduğunda Dünya’ya ürünlerimiz pazarlanacaktır. Biz bu duruma hazır olabilmek için Sarı Konak Girişimci Kadınlar Kooperatifimizi kurduk. Ev hanımlarını üretime katmak adına ve ihtiyaca hızlı cevap verebilmek adına adımlar attık ve atacağız. Mikro kredi desteği üretim için bir teşviktir. Ev hanımlarının hobilerinden para kazanır duruma gelebilmesi bizler için bir kazançtır. Bu alanda 1000 ev hanımını üretime ve istihdama dahil etmek istiyoruz. Bu üretim sağlandığında il ve ev ekonomisine olacak katkı ise ciddi rakamlarda olacaktır” diye konuştu.

Başkan Babaş, daha sonra konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bizim Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi projemiz var. Bu projemiz 2019 yılı yatırım programına Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alındı. Bakın bir projenin başlayabilmesi adına yatırım programına alınması gerekiyor. İşin büyük kısmı bitti. Gerekli yeri hazineden aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yüzde yüz kredi desteğini de aldık. Esnafımız için olabilecek tüm iyi gelişmeler oldu. Şimdi buranın yapımı önümüzdeki dönemde bitecek. Bu bittiğinde Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nde 5 bin kişi çalışacak. Bu çok ciddi bir sayı. Yeni sanayi sitesi yatırımı esnaflarımız içinde hemşehrilerimiz içinde şehrimiz içinde çok önemli bir proje. Bunun bilincindeyiz. Bu işin garantisi biziz. Bizim garantimiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu defaten söylüyoruz. Çünkü burada 608 esnaf kardeşimiz var. Türkiye’nin en büyük kooperatiflerinden biri Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi. Sonunda esnaflarımız cüzi rakamlarla iş yeri sahibi olacaklar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Babaş, Kastamonu Günleri sisteminin önümüzdeki sürçte de aynı şekilde daha da geliştirilerek devam edeceğinin de altını çizdi ve esnaflara ilgilerinden ötürü teşekkür etti.