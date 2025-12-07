159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş

Hong Kong'da yaşanan ve büyük can kaybına neden olan Wang Fuk Court yangını, binanın zorunlu yenileme sürecindeki yönetim krizini ve şüpheli ihale sürecini gözler önüne serdi.

CİDDİ GÜVENLİK CEZALARI GİZLENDİ

Reuters'ın elde ettiği belgeler ve görüşmeler, yenileme işini üstlenen Prestige Construction & Engineering Co. isimli firmanın, ihaleyi değerlendiren ve sakinlere tavsiye eden danışman şirket Will Power Architects tarafından “temiz bir güvenlik kaydı var” şeklinde tanıtıldığını ortaya çıkardı.

Ancak gerçekte, şirketin sözleşmeden önceki yedi yıl içinde en az 15 iş güvenliği ihlali nedeniyle toplam 309 bin Hong Kong doları (yaklaşık 39 bin 700 ABD doları) para cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Bu ihlaller arasında yanlış iskele kurulumu ve hatalı elektrik bağlantıları gibi ciddi riskler bulunuyordu.

Will Power’ın hazırladığı sunumda Prestige’in "Hiç yargılanmadığı" belirtilirken, yetkililer bu cezaların 2016–2019 yılları arasında işlendiğini ve mahkemelerde sonuçlanan davalar olduğunu doğruladı. Sunumun neden gerçeği yansıtmadığı belirsizliğini koruyor.

APARTMAN SAKİNLERİ VE YÖNETİM KRİZİ

1980'de inşa edilen ve 2 bin daire içeren Wang Fuk Court'un zorunlu yenileme projesi, 57 teklif arasından Prestige'e 330 milyon Hong Kong doları karşılığında verilmişti. Ancak proje ilerledikçe maliyetler iki katından fazla arttı.

2024 başında ev sahipleri, artan maliyetler nedeniyle eski yönetimi devirmek ve Prestige’in sözleşmesini iptal etmek için imza toplamaya başladı. Yeni yönetim şiddetli bir tayfun sırasında yapılan toplantı ile seçilebildi, ancak hukuki riskler nedeniyle sözleşmeyi feshetmekten vazgeçildi. Buna rağmen sakinler, proje materyallerini denetlemek için gönüllü uzman ekipler oluşturdu.

YANGINA DAYANIKLI OLMAYAN MALZEME UYARILARI

Yangın felaketi sonrası yapılan incelemelerde, iskelede kullanılan filelerin standartlara uymadığı ve pencere koruması için kullanılan köpük panellerin son derece yanıcı olduğu tespit edildi. İlginç olan, ilgili departmanın daha önce şikayet eden sakinlere bu malzemelerin “düşük riskli” olduğu yönünde bilgi vermiş olmasıydı.

Hong Kong yönetimi, bazı müteahhitlerin denetçilerden malzeme saklamak için hile yaptığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Prestige’den en az üç, Will Power’dan en az dört kişi gözaltına alındı.