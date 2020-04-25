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Aktüel

155’i arayarak Türk bayrağı istedi, ekipler imdadına koştu

Ağrı’da koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan minik çocuk, 155’i arayarak Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aldıkları Türk bayrağını ve balonları minik çocuğa ulaştırdı.

2020-04-25 08:27:00 -
155’i arayarak Türk bayrağı istedi, ekipler imdadına koştu

Ağrı’da 155’i arayarak Türk bayrağı isteyen minik Hamza’nın isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

Ağrı’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle dışarıya çıkamayan minik Hamza, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerini arayarak Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Türk bayrakları ve balonlar alarak minik Hamza’nın evine gitti. Polis ekiplerini görünce sevinen Hamza Türk bayraklarını ve balonları alarak ekiplere teşekkür etti.

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