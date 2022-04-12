152 bin evlilik elektronik ortamda tescil edildi

Yerli ve milli olarak geliştirilen e­-Belediye sistemi ile MERNİS arasındaki entegrasyonla, belediye evlendirme memurları 25 Mart 2021’den itibaren evlilik işlemlerini elektronik ortamda aile kütüklerine tescil ediyor. Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan modül üzerinden, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar yapılan 609 bin 955 evlilikten 152 bin 885’i elektronik olarak tescil edildi. Evliliğin gerçekleşmesinin ardından modül üzerinden 3 iş günü içinde yapılan tescille, zaman, iş gücü ve kağıt tasarrufu sağlandı.