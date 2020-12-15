15.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةًۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَۚ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez."

(A'râf Suresi - 55) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Yukarıdaki âyette Kur’an’ın ulûhiyyet öğretisi veciz bir şekilde verildikten sonra bu iki âyette, tam yeri gelmişken, insanlara çok önemli iki hatırlatma yapılıyor: a) 55. âyette insanlardan, rablerine yakarır bir tarzda, gizli gizli veya alçak sesle dua etmeleri istenmekte; Allah’ın, aşırı gidip buyruğundan çıkanları, bu cümleden olmak üzere duada yakarış ve gizlilik sınırını aşanları sevmediği bildirilmekte; bu suretle, hadiste “ibadetin özü” diye nitelenen (Tirmizî, “Du‘â”, 1) dua münasebetiyle insanın rabbi ile ilişkisine bir disiplin getirilmektedir. Nitekim bazı müfessirler buradaki “Dua ediniz” buyruğunu “İbadet ediniz” şeklinde açıklamışlardır (Râzî, XIV, 128; dua hakkında bilgi için bk. Bakara 2/186). b)

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 538-539





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Cennet size, ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.”

(Buhârî, Rikak 29, h.no: 648)

AÇIKLAMASI:

Hz. Peygamber Efendimiz (asm) burada “tergib ve terhib” üslubu adına bir benzetmede bulunmuştur. Yani cennet ve cehennem insanlardan sanıldığı gibi uzak değildir. Şu anda görünmüyorlarsa da size çok yakındır. Sizin ayakkabınızın bağı size ne kadar yakın ise, onlarda o kadar yakındır. Yakında ölecek ve onlardan birine mutlaka gireceksiniz. “Belki yarın, belki yarından da yakın...”

Ayrıca, cennet ve cehenneme yaklaşmanız da sizin ayakkabınızın bağı gibi size yakındır ve sizin elinizdedir. İsterseniz, cennetin yoluna götüren, isterseniz cehennemin yoluna götüren ayakkabıları giyebilir ve bağlarını da ona göre bağlarsınız.

Bu hakikat ve mecaz ifadelerin hepsi de doğrudur.