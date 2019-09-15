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15.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Eylül 2019 Pazar 06:20
15.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُۜ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَاۜ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız.

 Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!"

(İbrahim Suresi, âyet:34)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır.”

(Tirmizî, Edeb 54.)

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 06:20
  1. 15.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İbrahim 34
  3. dünya nimetleri
  4. zalim
  5. nankörlük

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