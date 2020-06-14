150 lira için çobanı öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Karaman’da kullanılmayan su kuyusunda cesedi bulunan Afganistan uyruklu çobanı, 150 lira için beş el ateş ederek öldürdükleri ileri sürülerek gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Çoğlu köyü Sığırkuyusu mevkisinde bir süredir kayıp olan Afganistan uyruklu çoban Hilmi Özbek’in (21) cesedi koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metrelik kullanılmayan su kuyusunda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından çobanın cesedi kuyudan çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından araştırma başlatan jandarma ekipleri, kaybolduktan bir gün sonra cansız bedeni boş su kuyusunda bulunan Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek’in (21) cinayete kurban gittiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren jandarma, Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.