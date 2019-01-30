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150 kiloluk orkinos tezgahta ilgi odağı oldu

Önceki gün Marmara Denizi'nde yakalanan iki orkinostan birini alıp tezgahında satışa sundu. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki orkinos, büyüklüğüyle dikkat çekerken, balıkçı Hasan Kızmaz, balığı kilosu 30 liradan sattı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:01
150 kiloluk orkinos tezgahta ilgi odağı oldu

Marmara Denizi'nde yakalanan 150 kilogramlık orkinos, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunuldu. Kilosu 30 liradan satılan balık kısa sürede tükendi.

Orhangazi'de 25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Kızmaz, önceki gün Marmara Denizi'nde yakalanan iki orkinostan birini alıp tezgahında satışa sundu. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki orkinos, büyüklüğüyle dikkat çekerken, balıkçı Kızmaz, balığı kilosu 30 liradan sattı. Balık kısa sürede tükendi.



Bundan sonra tezgahında orkinosun eksik olmayacağını belirten Hasan Kızmaz, "150 kiloluk balık kısa sürede tükendi. Kilosunu 30 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz, nasıl çektiniz?' diye çok sordu. Müşterilerimiz de çoğunlukla bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:01
  1. Bursa
  2. Orhangazi
  3. Marmara Denizi
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