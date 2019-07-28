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15 yaşındaki Kerem, kick boks ile hayata güldü

Elazığ’da anne ve babasının ayrılmasından sonra yaşadığı bunalımdan sonra başladığı kick boks sporu ile hayatına renk katan 15 yaşındaki Kerem’in kazandığı altın madalya ile yüzü güldü.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:45
15 yaşındaki Kerem, kick boks ile hayata güldü

Elazığ’da anne ve babasının ayrılmasından sonra yaşadığı bunalımdan sonra başladığı kick boks sporu ile hayatına renk katan 15 yaşındaki Kerem’in kazandığı altın madalya ile yüzü güldü.


Erzurum’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda yıldızlar kategorisinde yarışan ve iki rakibini nakavt, iki rakibini de sayıyla yenerek Türkiye şampiyonu olan Elazığlı sporcu Kerem Ergin (15), örnek bir başarı sergiledi. 8 yaşında annesi ve babasının ayrılmasının ardından bunalıma giren Kerem, 12 yaşında kick boks sporuna merak saldı. Antrenörlerinin kendisine olan güvenini de boşa çıkarmayan Kerem, 3 yıldır devam ettiği kick boksta il ve bölgede aldığı başarıların ardından ilk büyük turnuvasında mutlu sona ulaştı. Erzurum’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan Kerem, tüm rakiplerini yenerek şampiyon olup daha önce kazandığı 6 gümüş ve bronz madalyasının yanınaaltın madalyayı da koydu.



Kerem Ergin: "Bunalımdan kurtulmak adına spora başladım"


8 yaşındayken annesi ve babasının ayrıldığı ifade eden Kerem, "Bu bunalımdan kurtulmak adına spora başladım. Başlarda bir hedefim yoktu. Sadece motive olmak için geliyordum, sonrasında hocalarımın teşviki ile buralara kadar geldim. Başlarda çok zorlanıyordum. Sürekli koşulara gidiyordum, sürekli antrenmanlar yapıyordum. Ocak ayında bir şampiyona oldu, orada 3. oldum. Nisan ayında Uluslararası Turkish Open şampiyonasında Kazakistanlı rakibimi yenerek şampiyon oldum. En sonunda Erzurum’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldum" diye konuştu.


Annesi ve babasının en başlarda kick boksu saçma bulduğunu ifade eden genç sporcu, "Dereceler geldikçe onlar da destek vermeye başladılar. Gelecekteki hedefim milli takım adına maçlara çıkmak" ifadelerini kullandı.


Kerem’in ilk başlarda çok hantal bir yapısı olduğunu anımsatan Kerem’in antrenörü Zelal Şengür ise, "En başlarda hobi amaçlı geliyordu ama sonra ondaki yeteneği fark ettik. Darbeye dayanıklı olduğunu gördük. İstekli gelmeye başladı. Antrenmanlarını arttırdık ve Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Çok güzel başarılar elde etti. Şampiyona öncesi sabahları erkenden kalkıyordu. Kerem daha 15 yaşında. İki yıldır düzenli olarak koşulara çıkarıyorduk. Akşamları kendinden büyük ve daha iyi sporcularla antrenmanlara çıkarıyordum. Yeteneği, potansiyeli var. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.


Kerem’in annesiyle irtibat halinde olduklarını dile getiren antrenörü Şengür, "Oğluna destek veriyor. Özellikle son zamanda üst üste şampiyonluklar gelince onun da gurur duyduğunu biliyorum. O da tüm gücüyle destekliyor Kerem’i" diye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:45
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