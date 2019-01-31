0553 313 94 23

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya

- Ay-yıldızlılar, 12-14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı oynayacak

31 Ocak 2019 Perşembe 14:37
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya


İSTANBUL (AA) - 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Şubat Salı günü ve 14 Şubat Perşembe günü Coverciano Tesisleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya karşılaşmaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki millilerin İtalya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor)

Defans: Kadir Yiğit, Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can Karıksız (Galatasaray), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa)

Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Efe Birinci, Salih Emin Sebetci (Trabzonspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Melih Bostan (Fenerbahçe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:37
  1. 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Hazırlık maçı
  4. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Arap dışişleri bakanlarının "bir..
    3. "İkinci yarı çok daha zor geçecek"
    4. Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ..
    5. Aslan transfere doymuyor! Bugün..
    6. Terör örgütü PKK'nın patlayıcıları ele..
    7. Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2019 ne..
    8. AB, ABD'yi bertaraf edecek planı..
    9. Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup
    10. "Terör örgütlerinin artık eylem yapma..
    11. Mardin'de 55 kilogram patlayıcı ele..
    12. Uyuşturucu satıcılarına 16 yıl 8'er ay..
    13. Yem karma makinesine sıkışan işçi öldü
    14. Çakal Carlos'tan kritik tespit!..
    15. Mitroglou sağlık kontrolünden geçirildi
    16. Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. Dünya Sağlık Örgütü: 29 bebek donarak..
    18. Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı..
    19. "Devlet başkanı WhatsApp'la değil..
    20. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek