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15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere ile karşılaşacak

07 Aralık 2018 Cuma 15:25
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere ile karşılaşacak


İSTANBUL (AA) - 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 17 Aralık Pazartesi günü İngiltere ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, 17 Aralık Pazartesi günü Burton şehrinde İngiltere ile bir hazırlık maçı yapacak.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun gerçekleştirdiği 15 Yaş Altı Milli Takım'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Emre Bilgin, Egemen Tutar, Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Sacit Eren Nasuh, Kerem Kök, Abdullah Eren Türkay (Bursaspor), Ahmet Buğra Güven, Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can Karıksız (Galatasaray), Efe Birinci, Uğurcan Şebelek (Trabzonspor), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa), Ahmet Karademir (Atiker Konyaspor), Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü), Berkant Alpşanlı (Göztepe), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Burak İnce (Altınordu), Melih Bostan (Fenerbahçe)

Milli takım aday kadrosu, 12 Aralık Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. 16 Aralık Pazar günü Manchester'a gidecek milliler, 17 Aralık Pazartesi günü İngiltere ile TSİ 15.00'te St. George's Park Tesisleri'nde karşılaşacak.



Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:25
  1. 15 Yaş Altı Milli Takımı
  2. Futbol
  3. hazırlık
  4. İngiltere

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