'15 Temmuz'un içinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var'

Uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan ve şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinde bulunan Cemil Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Darbe girişiminin ABD'nin planladığını öne süren Çiçek, "Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'a konuşan Çiçek'in röportajından öne çıkanlar şöyle :

'POLİTİKALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor. Bunlardan gerekli dersi çıkarıp politikaların yeni baştan gözden geçirilmesi, mevzuatın bu manada yeni baştan gözden geçirilmesi gerekiyor.

'BİR CEMAATİN BAŞINDA OLANIN PLANLAYACAĞI BİR HUSUS DEĞİL'

Siyaset bilimi açısından siyasetin yönetimi açısından devlet yönetimi açısından sayısız başlıkların alt alta konup ondan sonra bir sonuca varmak gerekiyor. Elbette aşırı bir vehme gerek yok ama görüyorsunuz ki halen orda, burada, şurada halen iltisakları çıkıyorsa bu en üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır. Bunu görmek lazım. Bir cemaatin başında olanın planlayacağı bir husus değil.

'CİDDİ BİR AMERİKAN PLANLAMASI'

İşin içerisinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var. Ciddi bir Amerikan planlamasıdır bu. Onun için de iade etmiyorlar foyaları meydana çıkmasın diye. Batı da beraberdir. Bizim geçmiş darbelerin arkasında her zaman olmuştur.

Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesini vs. hesaba kattığımızda 12 Eylül'ün hemen ilk günlerinde yapılan işlemlerdir bunlar. Sanki darbe bunun için yapılmış gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Onun için en üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır bu. Arkası var. Pek çok önemli gelişmelerin arkasında dış güçler var. Ama bu dış güçlerin sayısı 7-8'i geçmez.

'İSTİHBARATÇILAR ANKARA TOPTANCI HALİNDE SALATALIK SATMIYORLAR'

Bu dış güçlerin birinci sınıf istihbaratçılarının görev yaptığı yer Türkiye'dir. Bu istihbaratçılar Ankara toptancı halinde salatalık satmıyor. Bunlar değişik sosyolojik grupların değişik organizasyonların içerisinde görev yapıyor. Bunlara dikkat etmek ve üzerinde durmak gerekiyor. Avrupa'da her devletin çalışmalarına faaliyetine göz yumduğu Türkiye'den gitmiş gruplar var. Bunlara iyi bakmak lazım." .