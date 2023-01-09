15 Temmuz'u değil, sanki fıkra anlatıyor! İYİ Partili vekilden skandal

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, o geceye ilişkin itiraflarda bulunmuştu. Bahşi'nin üslubunu eleştiren Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "251 şehidin verildiği o geceyi Bahşi sanki bir Nasrettin Hoca hikâyesi gibi tatlı tatlı, hafif de tebessüm ederek anlattı, iyi mi?" ifadelerini kullandı. Tezel, şunları kaydetti:

" "15 Temmuz gecesi genel başkanın evindeyiz. Genel başkanın evi Boğaz Köprüsü'nü görür. Akşam 20.30'da baktık köprüde tanklar var. Baktık DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetulah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweet'i atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."

Bu sözler, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'ye ait. 15 Temmuz'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde yaşadıklarını anlattı.

Tweet'in doğrusu "En kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir." Bu öyle bir hata ki, tam tersi anlam çıkıyor! Sonra Bahşi de hatasını düzeltti.

37 GÖRÜŞMEDEN SONRA

Normalde bu konuşmalar parti ileri gelenlerinin arasında gizli kalması gerekir. Ama 251 şehidin verildiği o geceyi Bahşi sanki bir Nasrettin Hoca hikâyesi gibi tatlı tatlı, hafif de tebessüm ederek anlattı, iyi mi?

O MİT çalışanı kim acaba? Kendini riske atıp bilgi paylaşmış ama karşı taraf tam 37 telefon görüşmesi sonrasında darbenin engelleneceğini anlayıp tweet atmış.

Önce FETÖ'yü gömmüşler, sonra tweet'i 'yumuşatmışlar'! Bu söz siyaset literatürüne girer.

Eğer Akşener'in beyin takımında Bahşi gibiler varsa vay haline!

Ama iyi oldu anlattığı. Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi dizi izler gibi takip etmişti. Akşener önce öfkelenmiş, sonra korkmuş, tereddüt yaşamış. Evet, korkmak insani bir davranış.

Başta birçok insan korktu. Kafalardan türlü türlü senaryolar geçti.

O gece birkaç kez mevzi değiştirenler de oldu. Bankamatiklerde sıraya girenler de... Tankların, kurşunların üstüne yürüyenler de oldu.

O gece kimlerin 'ölü taklidi' yaptığı, kimlerin korktuğu, kimlerin mangal yürekli olduğu ortaya çıktı!"