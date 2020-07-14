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15 Temmuz'da kargolar açık mı?

Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları da tatil yapıyor. Kargo bekleyenler veya kargo göndermek isteyenler, gönderebilecek mi? 15 Temmuz’da kargolar açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:36:00 -
15 Temmuz'da kargolar açık mı?

Kargo bekleyenler veya kargo göndermek isteyenler, 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin kapalı olması nedeni ile işlemlerini Perşembe günü yapabilecekler.

Özel kurumlar açık olabilir

Kargolar, resmi tatillerde tatil yapabiliyor. Ancak yaşanan yoğunluklar nedeni ile kimi Kargo şirketleri ise özel kurumlar olduğu için çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapabiliyor.

Bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşerek kargonun açık olup olmadığını öğrenebilir.

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