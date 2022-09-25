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Gündem 15 Temmuz'da hainlere direnen kahramanlardan "göreve hazırız" mesajı!
Gündem

15 Temmuz'da hainlere direnen kahramanlardan "göreve hazırız" mesajı!

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Gazi Arif Bostancı ve 1993 yılında Şırnak Betonpınar Sınır Karakolu'nda omuz omuza terörle mücadele ettiği silah arkadaşları, derneğin Ankara Hamamönü'ndeki merkezinde bir araya geldi. 15 Temmuz'da meydanlarda vatan müdafaası yapan dernek üyeleri, hainlere karşı "Göreve hazırız" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 20:47:00 -
15 Temmuz'da hainlere direnen kahramanlardan "göreve hazırız" mesajı!

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlara inerek ülkeyi savunan Vatan Gazileri ve Şehit yakınları Derneği Başkanı Arif Bostancı ve 1993 yılında Şırnak Betonpınar Sınır Karakolu'nda omuz omuza terörle mücadele ettiği silah arkadaşları, kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Gazi Arif Bostancı ve arkadaşlarına, dönemin Tim Komutanı emekli Albay Mehmet Kabak da eşlik etti.

15 Temmuz'da meydanlarda vatan müdafaası yapan dernek üyeleri, hainlere karşı "Göreve hazırız" mesajı verdi.

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