15 Temmuz'da F-16'ları yönlendirmişti! Ses kayıtlarını inkar etti

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişiminden önce Akıncı Üssü'nde harekat komutanı olarak görev yapan ve sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olan eski kurmay albay Ahmet Özçetin, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

İddianamede, darbecilerin önemli güçlerinden olan Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu yapan kişilerden olduğu ve darbenin merkezi olan Akıncı Üssü'nden ülke çapındaki darbeye katılan uçak ve pilotları yönlendirdiği belirtilen Özçetin, kendisine ait ses kayıtlarını kabul etmediğini dile getirdi. Özçetin, kayıtlara ilişkin bilirkişi raporlarında çelişkiler olduğunu öne sürdü.

'Rutin bir işlem'

Darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanlığı uçağının geçiş yapıp yapmadığını sormasıyla suçlandığını kaydeden Özçetin, bunun hava trafiğinin sağlanması açısından yapılan rutin bir işlem olduğunu söyledi.

O gece uçuş yaptığı belirtilen 110 kuyruk numaralı uçakta yapılan incelemede, bomba atılmadığının tespit edildiğini ileri süren Özçetin, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne ait uçaklar dışında 4 ayrı uçağın daha uçuş yaptığı iddiasında bulundu.

Özçetin, olay günü Akıncı Üssüne getirilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin_Ünal">Abidin Ünal'a, "Bozulmuş ayarları düzeltiyoruz." şeklinde bir ifadede bulunmadığını da öne sürdü.

Kendisine ait olduğu belirtilen deliller hakkında "delil karartıldığı" iddiasında bulunan sanık Özçetin, "Makam aracıma sonradan delil konulmuş, TAİ ve meclis raporlarının birbirleriyle çeliştiğini gördük. Veriler özel tablolara aktarılmış, ya montaj yapılmış ya da eklemeler yapılmış. Tapeler (ses kayıtları) açısından baktığımızda üretilmiş olduğu ortaya çıkmış durumda. Uçakların karakutu incelemeleri ile olay yeri incelemeleriyle çeliştiğini gördük. Bomba atışı, bir uçak hariç tespit yapılmamış. İnceleme eksik, ön kabulle yapılmış, böylece delil karartılmış. Hukuki olmayan bu değerlendirmeleri kabul etmiyorum." diye konuştu.

Darbe girişiminden önce planlama yapmadığını ve darbenin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olan sözde konseyin üyesi olmadığını savunan Özçetin, "Ben bombalama talimatı vermedim, herhangi birinin alıkonulması, özgürlüğünden kısıtlanması emrini vermedim." savunmasını yaptı.

Duruşmaya ara verildi.