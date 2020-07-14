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15 Temmuz

15 Temmuz'da Erdoğan'ı getiren uçağın pilotu

15 Temmuz'da Erdoğan'ı getiren uçağın pilotu FETÖ soruşturması kapsamında sorgulanınca, milyonlar bu pilotu araştırmaya başladı. Peki ama 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven kimdir? 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Barış Yurtseven ne yaptı? FETÖ bağlantısı var mı, dava açıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:50:00 -
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getiren uçağın pilotu

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün içerisinde yer alan binlerce kişi, kendini ele vermeden hatta direnişin içerisinde yer alarak saklanmayı başardı. Yapılan soruşturmalar sonucunda FETÖ'cüler tek tek ortaya çıkarıldı ve tutuklandı. En çarpıcı olanı isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren THY Pilotu Barış Yurtseven oldu.

Pilot Barış Y.'nin 17-25 aralık kumpasından sonra FETÖ elebaşısının; 'evinizi arabanızı satın Bankasya'ya yatırın' çağrısı üzerine BMW marka aracını satarak, söz konusu bankaya 200 bin TL yatırdığı tespit edildi. Aynı dönemde eşinin de Bankasya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ortaya çıktı.

Soruşturmada birçok açığı çıkan Pilot Barış Y. için Cumhuriyet savcılığı, "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan dava açılmasına karar verdi.

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