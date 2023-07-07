15 Temmuz'da bazı hatlar ücretsiz olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı hatlarda Ücretsiz seyahat mümkün olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.