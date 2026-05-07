15 Temmuz Spor Vadisi Açılış İçin Gün Sayıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehri bir “spor şehri” kimliğine kavuşturma hedefi doğrultusunda yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle gençleri spora yönlendirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen projelerden biri olan 15 Temmuz Spor Vadisi’nde artık son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen dev proje, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Ebrar Sitesi’nin hemen yanı başında, toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulan spor vadisi; spor, dinlenme ve doğal yaşamı bir arada sunan modern yapısıyla dikkat çekiyor.



Uluslararası Standartlarda Spor Alanları

Proje kapsamında alana kazandırılan spor tesislerinin kurulumu tamamlandı. Uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edilen 4 tenis kortu, 3 basketbol sahası ve 1 bocce alanı, amatör ve profesyonel sporculara hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra, 2 açık hava fitness alanı, 2 satranç ünitesi ve 2 masa tenisi alanı da sporseverlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Doğa ile İç İçe Yaşam Alanı

Spor vadisi yalnızca sportif faaliyetler için değil, aynı zamanda dinlenme ve sosyal yaşam için de cazip bir merkez olacak. Proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet parkurları oluşturulurken, geniş yeşil alanlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla doğayla uyumlu bir ortam sağlandı. Biyolojik göletin tamamlanmasıyla birlikte alanın ekolojik dengesi güçlendirilirken, estetik görünümü de zenginleştirildi. Vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği kamelyalar, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve açık hava fitness alanları da proje içerisinde yerini aldı. Her yaş grubuna hitap eden bu donatılar sayesinde spor vadisinin şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.



Açılış İçin Geri Sayım Başladı

Tüm imalatların tamamlandığı alanda şu anda son kontroller gerçekleştiriliyor. Eksikliklerin giderilmesi ve detay çalışmaların tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Spor Vadisi, 7’den 70’e tüm vatandaşların hizmetine sunulacak. Projenin açılmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta sosyal yaşamın daha da canlanması hedefleniyor.

“Spor Vadisi, Şehrimizin Yeni Cazibe Merkezi Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizi sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 15 Temmuz Spor Vadisi, bu vizyonumuzun en önemli projelerinden biri. Burada sadece spor alanları değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturduk. Özellikle gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda modern, erişilebilir ve her kesime hitap eden tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz Spor Vadisi’nde artık son aşamaya geldik. İnşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu alanın Kahramanmaraş’ımızın sosyal hayatına önemli bir değer katacağına ve şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.