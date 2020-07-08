15 Temmuz şehitleri kimler? Şehitlerin isimleri ve meslekleri

15 Temmuz hain darbe girişiminde birçok şehit verdik. Şehit olacağını bile bile yürüyen ve hatta abdestini alarak şehit olmaya giden binlercesinden, sadece birkaçı şehit düştü. Kadın, erkek demeden tek düşünülen ve akıllarda yer eden "Vatan" mücadelesi adına kanlarını dökenler oldu. Gerek tanklar önünde yatarak, gerekse silahın önünde dimdik durarak, kardeşi ve kalleşi ayırmaya çalışan binlerce sivilin kutlu zaferi yaşandı o gece! Bu zafer uğruna verilen şehitlerin ilk günkü gibi hatırlanması gerekir. Peki ama kim bu 15 Temmuz gecesi şehit olanlar? İşte detaylar...