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15 Temmuz Şehitleri Anma ve Erciyes Dostluk Kupası Başladı

Kayseri Kick Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Erciyes Dostluk Kupası başladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:43
15 Temmuz Şehitleri Anma ve Erciyes Dostluk Kupası Başladı

Kayseri Kick Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Erciyes Dostluk Kupası başladı.


Kayseri Kick Boks İl Temsilciliği’nin düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Erciyes Dostluk Kupası başladı. Türkiye’de Kayseri ve Gaziantep’te 2 bölgede düzenlenen organizasyonun Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ayağına minik, yıldız, genç ve büyükler olarak 4 farklı kategoride farklı illerden toplamda 250 sporcu katıldı. Katılımın Türkiye Şampiyonası’na yakın sayıda olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, “Bugün Kick Boks 15 Temmuz Turnuvası’nı gerçekleştiriyoruz. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 250 sporcumuz katıldı. Biz 500-600 sporcu bekliyorduk ama aynı organizasyon Gaziantep’te de yapıldığı için iki bölgeye ayrıldı. Bu sebepten ilimizde 250 sporcu var ve katılım yoğun şekilde oldu. Türkiye Şampiyonası’na yakın bir sporcu katılımı oldu. Katılan sporcularımıza ve illerimize teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi. Konya Bölgesi Milli Takım Antrenörü Ömer Sevinç, 34 sporcu ile organizasyona katıldıklarını ve şu an için iyi gittiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Burada Kayseri Kick Boks İl Temsilciliği ve Yaşar hocamızın düzenlediği müsabaka için, Konya Beyşehir ilçemizden kulüp olarak 34 sporcuyla katılmış bulunuyoruz. Hedefimiz tabi ki şampiyonluk kupası. İnşallah iyi sonuçlar bekliyorum sporcularımdan ve iyi gidiyoruz şu an için. Bizlere kick boks’u sevdiren Federasyon Başkanı sayın Salim Kayıcı başta olmak üzere, bu organizasyonu düzenleyen İl Temsilcimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar olur ve kazasız belasız bir müsabaka olur.”

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:43
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