15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posteri asıldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne astı. Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.
Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi paylaştı! Rusya ile Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı! Duyurdular
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Cumhuriyet yazarından tarihi Erdoğan itirafı! Reis, bu hatunun canını çok fena sıkmış