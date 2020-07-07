15 temmuz şehitler anıtı nerede?
15 temmuz şehitler anıtı nerede? sorusu 15 Temmuz'da şehitler anıtını ziyaret etmek kişiler tarafından şimdiden araştırılıyor. Mimar Hilmi Şenalp tarafından yapılan 15 temmuz şehitler anıtı görenleri etkiliyor. Peki, 15 temmuz şehitler anıtı nerededir?
15 temmuz şehitler anıtı nerede?
Beylerbeyi, Üsküdar konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden 15 Temmuz Şehitler Anıtı bulunuyor.
15 temmuz şehitler anıtına nasıl gidilir?
Aşağıdaki toplu taşıma hatlarının 15 Temmuz Şehitler Anıtı - yakınından geçen güzergahları var
Otobüs Otobüs: 129T, 14M, 256, 34AS, 500A, 522
Metro Metro: M5
Minibüs / Dolmuş Minibüs / Dolmuş: DOLMUŞ: D-61
15 Temmuz Şehitler Anıtı konumuna gitmek için en yakın duraklar nerede?
15 Temmuz Şehitler Anıtı konumuna en yakın duraklar:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 303 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi.
15 Temmuz Şeh. Köp. 303 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi.
Tünel / Üsküdar Yönü 970 metre uzaklıkta, 13 dk yürüme mesafesi.
Tünel 971 metre uzaklıkta, 13 dk yürüme mesafesi.