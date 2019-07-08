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15 Temmuz ruhunun merkezi İstanbul

Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, halkın büyük kahramanlığıyla teröristlere karşı elde edilen zaferin kutlamaları İstanbul'da bir çok adreste kutlanacak.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
15 Temmuz ruhunun merkezi İstanbul

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz’un üzerinden neredeyse 3 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla her yerde olduğu gibi İstanbul’da da meydanlara çıkan vatandaşlar, hain darbeci zihniyete karşı büyük direniş gösterdi ve hafızalara kazınan büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Bu yıl kutlamaların belli adresleri olacak. Ancak büyükşehir belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ne yapacağı merak konusu. Geçen yıl şehitlerimizin ruhunu şad etmek ve vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya bir kez daha haykırmak için bir dizi etkinlikler yapılmış ve bu etkinlikler kalıcı eserlerle taçlandırılmıştı. İstanbullular, bu geleneğin devam ettirilmesini istiyor. Geçen yıl darbecilere direnirken şehit olanların anısına yapılan kalıcı hizmet ve yapılardan bazıları ise şöyleydi:

-Saraçhane 15 Temmuz Anıtı

-Garipçe ve Çatalca Hatıra Ormanları

-Şehitlerin Anısına Yürüyüş

-Şehit Yakınları ve Gazilere Evlerinde Ziyaret

-15 Temmuz’u Anlatan Belgeseller

-Fotoğraf Sergisi

-15 Temmuz Müzesi

Geçen yıl ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlik ve anma programlarına katılacak vatandaşlar için toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
  1. 15 Temmuz
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. darbeci zihniyet
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  5. kahramanlık destanı
  6. Saraçhane 15 Temmuz Anıtı
  7. Garipçe ve Çatalca Hatıra Ormanları
  8. Şehitlerin Anısına Yürüyüş
  9. Şehit Yakınları ve Gazilere Evlerinde Ziyaret
  10. 15 Temmuz Müzesi
  11. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
  12. 15 temmuz darbe girişimi

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  • yazıYORUMyazıYORUM13 dk önce
    Genelkurmayın etrafını saran hatta içeri kadar giren, uçaktan atılan bombalara rağmen meclisin önünde nönete devam eden, kahrana kazanda jet üssünü basıp uçakların kalkışını engellemek için kurşunlara hedef olan ANKARAlılara haksızlık etmeyin!

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